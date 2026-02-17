Haberler

Myanmar'da 50 Kişinin Çalıştığı Yeşim Madeninde Göçük

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Myanmar'ın Kachin eyaletinde bir yeşim taşı madeninde meydana gelen göçükte can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Olay sonrası kurtarma çalışmaları devam ediyor ve bölgedeki kayıplar için arama faaliyetleri sürüyor.

YANGON, 17 Şubat (Xinhua) -- Myanmar'ın kuzeyindeki Kachin eyaletinde yeşim taşı çıkarılan bir madende göçük meydana geldi. Pazartesi gecesi yaşanan göçükte can kaybı olup olmadığı henüz teyit edilmedi.

Bir bölge sakininin Xinhua'ya verdiği bilgiye göre yerel saatle 21.30 civarında Hpakant kasabasında meydana gelen olayın ardından kurtarma çalışmaları yürütmek üzere çok sayıda kişi olay yerinde toplandı. Göçüğün büyük çaplı olmasının çalışmaları zorlaştırdığı belirtildi.

Kachin eyaleti polis yetkilileri, göçük anında madende yaklaşık 50 kişinin bulunduğunu ve işçilerin bazılarının kurtulduğunu ifade etti. Kayıp kişilerin kesin sayısının henüz belirlenemediği ve kurtarma çalışmalarında henüz mahsur kalan hiç kimseye ulaşılamadığı bildirildi.

Olay yerinde çekilen videolarda, kalabalıkların el fenerleriyle bölgeyi ve yamaçları aradığı ve göçüğün meydana geldiği bölgenin aşağı kısımlarında da arkasında su birikmiş bir set bulunduğu görülüyor. Bazı medya kuruluşlarında çıkan haberlerde yaklaşık 20 kişiye ulaşılamadığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu

Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu
Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu gömleğin fiyatına bakan gözlerine inanamadı
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize