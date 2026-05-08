Haberler

Myanmar'da 2,2 kilogram ağırlığında nadir bir yakut bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Myanmar'da Mogok kenti yakınlarında 2,2 kilogram ağırlığında ve 11 bin karatlık nadir bir yakut keşfedildi. Bu yakutun, renk ve kalite açısından daha önce bulunan rekor yakuttan daha değerli olduğu bildirildi.

Myanmar'da ülkede şimdiye kadar ağırlığı bakımından ikinci en büyük yakut olarak kabul edilen 2,2 kilogram ağırlığında ve 11 bin karatlık nadir yakut keşfedildiği belirtildi.

Myanmar'da askeri yönetim kontrolündeki "Global New Light of Myanmar" gazetesinin haberine göre, Mogok kenti yakınlarında nisan ayı ortasında nadir bir yakut keşfedildi.

11 bin karatlık ve 2,2 kilogram ağırlığındaki yakutun, rengi ve kalitesi nedeniyle 1996 yılında bulunan 21 bin 450 karatlık ve 4,29 kilogramlık yakuta kıyasla daha değerli olduğu aktarıldı.

Myanmar'ın, başta Mogok bölgesinden olmak üzere dünyanın yakut üretiminin yüzde 90'ını karşıladığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

82 bin liralık geri vites

82 bin liralık geri vites
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma
82 bin liralık geri vites

82 bin liralık geri vites
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil

UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza!