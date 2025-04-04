Myanmar'da Meydana Gelen Depremler: 5 Çin Vatandaşı Hayatını Kaybetti

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki 2 depremde, 5 Çin vatandaşının öldüğü, 13'ünün yaralandığı bildirildi.

Çin'in Myanmar Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, depremlerden etkilenen Çin vatandaşlarıyla ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.

Depremlerde Çin vatandaşı 5 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Çin'in Myanmar'daki büyükelçiliği ve başkonsolosluğunun, ölen kişilerin yakınlarına ve afetten etkilenen diğer vatandaşlara gerekli yardım ve desteği sağladığı aktarıldı.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.

Depremler, Myanmar'ın yanı sıra komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.

Çin'in Myanmar'a komşu Yünnan ve sınıra yakın konumdaki Sıçuan eyaletlerinde hissedilen depremlerde, sınırdaki Ruili şehrinde bazı evlerde hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmamıştı.