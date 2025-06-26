Myanmar 297,95 Milyon Dolar Değerindeki Uyuşturucuyu İmha Etti
Myanmar, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 297,95 milyon ABD doları değerindeki uyuşturucuyu Yangon'da imha etti. Bu eylem, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü'nde gerçekleştirildi.
YANGON, 26 Haziran (Xinhua) -- Myanmar, ülke genelinde ele geçirilen 297,95 milyon ABD doları değerindeki uyuşturucuyu Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında Yangon kentinde imha etti, 26 Haziran 2025. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel