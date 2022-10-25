Müzisyeni, ikinci kez 'çiftetelli' çalmayınca döven 9 kişi serbest

BURSA'da bir gece kulübünde sahneye çıkan müzisyen Özkan Süslerer'i (44), ikinci kez 'çiftetelli' müziği çalmadığı için döven 9 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BURSA'da bir gece kulübünde sahneye çıkan müzisyen Özkan Süslerer'i (44), ikinci kez 'çiftetelli' müziği çalmadığı için döven 9 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 21 Ekim gecesi Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Bir grup, iddiaya göre sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer'den ikinci kez çiftetelli oynama müziği çalmasını istedi. Süslerer, bir süre sonra parçayı tekrar çalacağını söyleyince grupla müzisyen arasında tartışma çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çalışanlar ve diğer müşterilerin araya girmesiyle tartışma sonlandırılırken kalabalık grup, mola vererek sahneden inen müzisyeni, gece kulübünün arka tarafında bulunan bahçede darbetmeye başladı. Süslerer, grup tarafından dövüldü.

Olayın ardından Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, gece kulübünün bulunduğu Esence Mahallesi'nde yaşadıkları belirlendi. Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.