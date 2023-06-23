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Müzik saati kısıtlaması Türkiye genelinde kaldırıldı

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Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı Burhan Şeşen, Turizm Bakanı ve yardımcısının Türkiye genelinde 1 Temmuz 2021'den beri uygulanan saat 01.00 sonrası müzik yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı Burhan Şeşen, SÖZ Platformu'na yaptığı açıklamada Turizm Bakanı ve yardımcısının, müzik yasağın kaldırıldığı bilgisini verdiğini söyledi.

"MÜZİĞİN HİÇ SUSMAMASI DİLEĞİYLE"

MÜYORBİR'in resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şöyle; "Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz. Müziğin hiç susmaması dileğiyle…"

Müzik saati kısıtlaması Türkiye genelinde kaldırıldı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Burhan Şeşen Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Hasan Bulut:

O saat te hayvanlar bile insanları rahatsız etmiyor. İnsanları da düşünmek lazım. İşi gücü hastası olan vardır. Birileri eğlenecek diye birilerine zulmetmek niye

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mesut:

Bizim binadakiler hiç heveslenmesin. 23:30 dan sonra çıt ses duymak istemiyorum..

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EjdeR karahanli:

saçma bir yasak zaten insanlarin bir müzigine karışmadıkları kalmıştı.

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