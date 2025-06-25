MÜYORBİR, İstanbul Festivali'nde 'Rüya Gibi Bir Gece' Etkinliği Düzenliyor

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Müzik Yorumcuları Meslek Birliği, İstanbul Festivali kapsamında 12 Ağustos'ta 'Rüya Gibi Bir Gece' adlı etkinlik düzenleyecek. Cem Adrian, Hande Yener gibi ünlü sanatçılar sahne alacak.

Sanatçıların telif haklarını örgütlü biçimde korumak amacıyla kurulan Müzik Yorumcuları Meslek Birliğinin (MÜYORBİR) "İstanbul Festivali" kapsamında düzenleyeceği "Rüya Gibi Bir Gece" etkinliği, 12 Ağustos'ta Park Yenikapı'da müzikseverlerle buluşacak.

MÜYORBİR'den yapılan açıklamaya göre, Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve usta yorumcu Nükhet Duru'nun sahne alacağı etkinliğin biletleri, "istanbulfestivali.com" üzerinden temin edilebilecek.

Bu yıl görsel dünyasını "kaleydoskop" temasıyla kurgulayan İstanbul Festivali, 1-17 Ağustos'ta bu yıl 4. kez kapılarını açacak.

Festivalde, kültür, sanat, espor, gastronomi ve eğlence alanlarının yanı sıra DJ Diesel ve Jennifer Lopez de konser verecek.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
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