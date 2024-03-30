Ankara Keçiöre'nde Şehit Fatih Erdoğan İlkokulu öğrencileri ihtiyaç sahibi çocuklarla paylaştı

Ankara Keçiöre'nde bulunan Şehit Fatih Erdoğan İlkokulu'nda okuyan "mutlu yüzler" sınıfının öğrencileri, biriktirdikleri paraları ve oyuncakları ihtiyaç sahibi çocuklarla paylaştı. Proje hakkında bilgi veren sınıf öğretmeni Mutlu Köksal, "Amacımız paylaşmak, yardımlaşmak" dedi.

Ankara Keçiören'nde bulunan Şehit Fatih Erdoğan İlkokulu'ndan okuyan öğrenciler, biriktirdikleri paralarını ve oyuncaklarını ihtiyacı sahibi çocuklarla paylaştı.

Proje hakkında bilgi veren "mutlu yüzler" sınıfının öğretmeni Mutlu Köksal, "Amacımız Ramazan'ın manasını yaşayarak çocuklara öğretmek. Paylaşmak, yardımlaşmak. Bu amaçla çocuklar bir yıl boyunca kumbaralarında biriktirmiş oldukları paraları getirdiler. En sevdikleri oyuncakları getirdiler. İhtiyacı olan ailelere ulaştıracaklar" dedi.