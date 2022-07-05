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MUTFAKTAKİ YANGINDA KIYAFETLERİ TUTUŞUNCA CANINDAN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU'da, evinin mutfağında çıkan yangında kıyafetleri tutuşan Şükran Emre (68), yaşamını yitirdi.

BOLU'da, evinin mutfağında çıkan yangında kıyafetleri tutuşan Şükran Emre (68), yaşamını yitirdi.

Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi'nde tek katlı bir evin mutfağında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında kıyafetleri alev alan Şükran Emre, çığlık atarak evden dışarı çıktı. Su dökerek müdahale eden çevre esnaf, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, vücudunda yanıklar olan Şükran Emre'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekibi ise mutfaktaki yangını söndürdü. Şükran Emre'nin yakınları sinir krizi geçirdi. umhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şükran Emre'nin cenazesi otopsi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karaçayır Mahallesi Güncel Haberler

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