Haberler

Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu

Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta büyük çaplı hasar oluştu.

Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar meydana geldi.

Osman Yıldız yönetimindeki otomobil, Dağpazarı Mahallesi kırsalında seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Aracı terk eden sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye Mut Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir arazöz ile su tankeri sevk edildi.

Ekiplerce yol kenarındaki ormana sıçramadan söndürülen yangın sonucu araçta büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Güler
Başsavcılıktan 'Ahbap' açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi

Ahbap'la ilgili en çok merak edilen soru için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir

Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Beyaz Saray: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'de geçirdiği zamandan büyük memnuniyet duydu

Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama: Trump büyük memnuniyet duydu
Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi

Evinin önünde saatlerce oturma eylemi yaptı! Nedeni bir hayli ilginç
Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi

Tesettüre girdi! Kim olduğunu öğrenince şaşıracaksınız
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"