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Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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Mersin'in Mut ilçesinde kiraz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde kiraz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Emre Bozdoğan yönetimindeki 80 AFS 099 plakalı kiraz yüklü kamyon, Geçimli Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü Bozdoğan'ın araçta sıkışması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler
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