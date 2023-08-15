Mut'ta kayıp olarak aranan kişi otomobilinde ölü bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde 5 gündür kayıp olan Bilal Eynallı'nın otomobilinde ölü olarak bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MERSİN'in Mut ilçesinde 5 gündür kayıp ihbarıyla aranan Bilal Eynallı (60), otomobilinde ölü olarak bulundu.

Mut ilçesinde yaşayan Bilal Eynallı, 5 gün önce bir anda ortadan kayboldu. Eynallı'nın yakınları, kayıp ihbarında bulunup, aramaya çıktı. Eynallı'nın son görüldüğü yerlerde arama yapılırken, Merkez Deveci Mahallesi Kızıldağ Caddesi civarında 64 KL 955 otomobilin dereye düşmüş şekilde bulunduğuna dair ihbar geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede araç içerisinde bulunan kişinin, 5 gündür kayıp olarak aranan Bilal Eynallı olduğu belirlendi. Bilal Eynallı'nın cenazesi Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.