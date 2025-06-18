Mut'ta İnternet Erişim Sorununa Çözüm: Mobil ve Sabit Baz İstasyonu Kurulacak

Mut'ta İnternet Erişim Sorununa Çözüm: Mobil ve Sabit Baz İstasyonu Kurulacak
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Mersin'in Mut ilçesindeki bazı mahallelerde yaşanan haberleşme ve internet erişim sorunlarına çözüm olarak mobil ve sabit baz istasyonu kurulacağı açıklandı. Belediye Başkanı Murat Orhan, gerekli yazışmaların yapıldığını duyurdu.

Mersin'in Mut ilçesinde haberleşmede ve internete erişimde sıkıntı yaşayan mahallelere mobil ve sabit baz istasyonu kurulacak.

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, yaptığı açıklamada, Çampınar, Kızılalan, Kavaközü, Güme ve Hacısait mahallelerinde haberleşme ve internete erişimde sıkıntı yaşandığının tespit edildiğini belirtti.

Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile gerekli yazışmaların yapıldığını ifade eden Orhan, sinyazilasyon ölçümleri sonucunda söz konusu mahallelere mobil ve sabit baz istasyonunun kurulmasına karar verildiğini kaydetti.

Orhan, yatırımların hayata geçmesine destek veren AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
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