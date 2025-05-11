Mut Kaymakam Vekili İsa Uğur şehit ve gazi aileleriyle buluştu

Mut Kaymakam Vekili İsa Uğur, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Uğur ve eşi Fatma Nur Uğur, Mut Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, şehit ve gazilerin anneleri ile eşlerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Katılımcılara çiçek veren Kaymakam Uğur, "Vatan uğruna evlatlarını feda eden annelerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz." dedi.

Uğur, konuşmasının ardından ailelerle sohbet etti.