Mut Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
Mersin'in Mut ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, Kaymakam Osman Çelikkol ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Sergide el sanatları ve engelli bireylerin ürünleri sergilenirken, şiir dinletisi ve gösteriler de yapıldı.
Mersin'de Mut Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.
Kurum binasında gerçekleşen açılışa, Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.
Mut Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Doğukan Bingül'ün konuşmasının ardından protokol üyelerince serginin açılışı yapıldı.
Katılımcılar, el sanatları ve engelli bireylerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.
Sergide şiir dinletisi ve çeşitli gösteriler de yapıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Güler