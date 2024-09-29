Üye Girişi
Haberler

Mut Festivalinde Saldırı: CHP İlçe Başkanı Gözaltına Alındı

Mut Festivalinde Saldırı: CHP İlçe Başkanı Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesindeki Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde AK Parti İlçe Başkanı Adem Çopur'a yönelik yapılan saldırıyla ilgili CHP İlçe Başkanı Abdurrahman Günay da dahil 3 kişi serbest bırakıldı.

Mersin'in Mut ilçesindeki festivalde AK Parti İlçe Başkanı Adem Çopur'un darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan CHP İlçe Başkanı Abdurrahman Günay'ın da arasında olduğu 3 kişi serbest bırakıldı.

Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin 27 Eylül'deki açılış töreninde yaşanan olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay'ın da arasında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partilerinin Mut İlçe Başkanı Adem Çopur'un "Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali"nde saldırıya uğradığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel

Abdurrahman Günay Yerel Haberler Zeytinyağı AK Parti Politika 3-sayfa Zeytin mersin Güncel Mut

Dev çukurdan vinçle çıkarıldı! Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

 Kapalıçarşı esnafını isyan ettiren zam! Yeni işgaliye ücretleri sonrası protestoya başladılar

Kapalıçarşı'da isyan! Zammı duyan esnaf protestoya başladı

 Sedat Peker parti mi kuruyor? Avukatının kullandığı ifade dikkat çekti

Parti mi kuruyor? Avukatının kullandığı ifade dikkat çekti
Mansur Yavaş, okul müdürlerine ateş püskürdü: Size zehir vermiyoruz

Mansur Yavaş, okul müdürlerine ateş püskürdü: Size zehir vermiyoruz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KUŞADASISPOR- BORNOVA 1877 MAÇI İZLE! Kuşadasıspor- Bornova 1877 maçı şifresiz mi? SOMASPOR- BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI İZLE! Somaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? TFF 2. Lig maçı izleme linki var mı? Atletico Madrid- Real Madrid maçı CANLI İZLE! İspanya LaLiga ATLETICO MADRID- REAL MADRID MAÇI HD, şifresiz izleme linki var mı? Canlı maç izle! Osmaniyespor FK - Yozgat Bozok Spor maçı CANLI İZLE! Osmaniyespor- Yozgat Bozok maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu! Olay ne zaman oldu? Cesedin kimliği belli oldu mu? CANLI maç izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Canlı şifresiz HD maç izle! Antalyaspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Halkalı güneş tutulmasının burçlara etkileri neler? 2 Ekim halkalı güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı CANLI İZLE! Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) 29 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? Giresunspor- Elazığspor maçı CANLI İZLE! Giresunspor- Elazığspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (TFF 2. Lig) Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });