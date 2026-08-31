İpsala'da Restoran Kavgası Kanlı Bitti: Garson Bıçaklanarak Öldürüldü

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde müşteri olarak gittiği restoranda iş yeri sahibiyle kavga eden C.O. (22), arayan giren garson Tanju Özçiftçi'yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki bir restoranda meydana geldi. Müşteri olarak gittiği restoranda C.O. ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce garson Tanju Özçiftçi, araya girmek istedi. Bu sırada C.O., tarafından bıçaklanan Özçiftçi, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özçiftçi, ambulansla kaldırıldığı İpsala Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tanju Özçiftçi'nin cenazesi otopsi için morga konuldu. Polis, C.O.'yu gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı