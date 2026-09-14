Müstehcen içerik ve LGBT propagandası niteliğinde paylaşım yapan hesaplara erişim engeli

Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği, müstehcen içerik ve LGBT propagandası niteliğinde paylaşımlarda bulunan ve devam eden adli soruşturmaları hedef gösteren 58 sosyal medya hesabı ile bir web sitesi için erişim engeli kararı verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, X hesapları, diğer ağlar ve web siteleri üzerinden müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine "müstehcenlik" suçundan resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında başsavcılık, paylaşımların ülke içindeki genel kamu düzeninin bozulmasına yönelik olduğu değerlendirildiğinden, internet ortamında yayınlanan söz konusu paylaşımları yapan sosyal medya hesaplarına, diğer ağlara ve web sitelerine ait olan URL adreslerine erişimin engellenmesine ve içeriğin yayından kaldırılmasına karar verilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği, 48 X hesabı, 10 Instagram hesabı ve 1 web sitesine erişimin engellenmesine ve içeriklerin yayından çıkarılmasına karar verdi.

Hakimlik, gereğinin yapılması için kararın bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına gönderilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA