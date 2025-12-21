Haberler

Bafra Müstecep Mahallesi Derneği'nde Orhan Şener yeniden başkan seçildi

Bafra Müstecep Mahallesi Derneği'nde Orhan Şener yeniden başkan seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleşen olağanüstü genel kurulda, dernek başkanlığına tekrar Orhan Şener seçildi. Seçime Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da katıldı ve dernek faaliyetlerine olan katkılarından ötürü plaket aldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde faaliyet gösteren Müstecep Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin olağanüstü genel kurulunda, Orhan Şener yeniden başkanlığa seçildi.

Bafra Öğretmen Evi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, dernek üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Orhan Şener, katılımcıların oylarıyla yeniden güven tazeledi.

Programda, dernek faaliyetlerine katkılarından dolayı Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a, Dernek Başkanı Orhan Şener tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Türk bilim insanından tarihi başarı: Akciğer kanseri ilacı onay aldı

Dünya onu konuşuyor! Kanser tedavisinde çığır açan çalışma
Çin'den tarihi keşif! Deniz altında dev altın madeni buldular

Bu görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak! Deniz altında tarihi keşif
Hyundai'den heyecanlandıran Türkiye kararı! Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler

Otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Fatih Karagümrük'te maç sonu istifa

Süper Lig'de maç sonu istifa
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
San Francisco'da 130 bin kişi elektriksiz kaldı

Şehirde büyük kaos! 130 bin kişi bir anda elektriksiz kaldı
Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

Katliam gibi kazada kahreden detay! Biri mezarda biri hastanede
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için çarpıcı açıklama: İki transfer yaptılar

Fenerbahçe için çarpıcı açıklama: İki transfer yaptılar
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
title