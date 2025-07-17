Mustafakemalpaşa'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Mustafakemalpaşa'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Yakup Yüken (65) hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Yakup Yüken (65) idaresindeki 16 HZ 685 plakalı traktör, ilçeye bağlı Ada Mahallesi Mumlu Boğaz mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan Yüken'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yüken'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / H. Çetin Güler - Güncel
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