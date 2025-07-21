Mustafakemalpaşa'da Çalılık Alanda Yangın Söndürüldü

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Sütçüler Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Sütçüler Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Karacabey Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / H. Çetin Güler - Güncel
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