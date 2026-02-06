Haberler

Bursa'da nefes borusuna yiyecek takılan kişiyi, komiser Heimlich manevrasıyla kurtardı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir lokantada yemek yerken boğulma tehlikesi geçiren C.G, iş yerindeki komiserin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir lokantada nefes borusuna yiyecek takılan kişi, iş yerinde bulunan komiserin Heimlich manevrası uygulaması sayesinde kurtarıldı.

Lokantada yemek yiyen C.G, nefes borusuna yiyecek takılınca fenalaştı.

Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli komiser Eren Güner, C.G'nin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti.

Güner, Heimlich manevrası uyguladığı C.G'nin boğazından yiyeceğin çıkmasını sağladı.

Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
