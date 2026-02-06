Bursa'da nefes borusuna yiyecek takılan kişiyi, komiser Heimlich manevrasıyla kurtardı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir lokantada yemek yerken boğulma tehlikesi geçiren C.G, iş yerindeki komiserin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Lokantada yemek yiyen C.G, nefes borusuna yiyecek takılınca fenalaştı.
Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli komiser Eren Güner, C.G'nin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti.
Güner, Heimlich manevrası uyguladığı C.G'nin boğazından yiyeceğin çıkmasını sağladı.
Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel