Adana Valisi Mustafa Yavuz göreve başladı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Adana Valiliği'ne atanan Mustafa Yavuz düzenlenen törenle göreve başladı. Vali Yavuz, "En temel önceliğimiz, her bir vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almak, Adana'mızda huzur ve güven iklimini kalıcı kılmaktır. Bu doğrultuda; hukukun çizdiği sınırların dışına çıkan hiçbir yapı, kişi ya da oluşuma karşı en küçük bir müsamahaya dahi yer verilmeyecek, kamu düzeni ve güvenliği kararlılıkla korunacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karabük Valiliği görevinden Adana Valiliği'ne atanan Vali Mustafa Yavuz, kente gelerek görevine başladı. Valilik binası önünde protokol üyeleri tarafından karşılanan Vali Yavuz, polis mangasını selamlamasının ardından makamına geçti. Burada konuşan Yavuz, "Batı Karadeniz'in kalbi Cumhuriyet kenti Karabük Valiliği görevinden Akdeniz'in ve Çukurova'nın incisi Adana iline vali olarak atanmanın onurunu ve sorumluluğunu derinden hissederek görevime bugün itibariyle başlamış bulunmaktayım. Öncelikle, geçmişte bu kadim şehirde görev yapmış olmanın kazandırdığı tecrübe ve hafıza ile Adana'ya bir kez daha hizmet etme imkanına erişmenin benim için derin bir iftihar vesilesi olduğunu özellikle belirtmek isterim" dedi.

'EN TEMEL ÖNCELİĞİMİZ HUZUR VE GÜVEN İKLİMİNİ KALICI KILMAKTIR'

Torosların eteğinden Çukurova'nın bereketli ovalarına uzanan Adana'nın köklü tarihi, güçlü kültürü, bereketli toprakları, sıcak ve cana yakın insanları ile büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, "Bizim görevimiz, bu potansiyeli daha da güçlendirmek, adaleti rehber edinen, liyakati ölçü alan, disiplini esas kılan ve gönül birliğiyle harmanlanmış bir anlayışla ilimizi her alanda daha ileriye taşımak olacaktır. Bu çerçevede, kararlılıkla ifade etmek isterim ki; en temel önceliğimiz, her bir vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almak, Adana'mızda huzur ve güven iklimini kalıcı kılmaktır. Bu doğrultuda; hukukun çizdiği sınırların dışına çıkan hiçbir yapı, kişi ya da oluşuma karşı en küçük bir müsamahaya dahi yer verilmeyecek, kamu düzeni ve güvenliği kararlılıkla korunacaktır. Suçla mücadelenin yalnızca kolluk tedbirleriyle sınırlı olmadığı bilinciyle; sorunların kaynağına inen, gençlerimizi suça iten sebepleri ortadan kaldırmayı hedefleyen, mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşımızla temas eden bütüncül bir anlayışla, tüm kurumlarımızla güçlü bir iş birliği içerisinde hareket edeceğimizi özellikle belirtmek isterim" diye konuştu.