Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile Roma'da evlendi - Haberler

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Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile Roma'da evlendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile Roma'da evlendi Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi.

- Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile Roma'da evlendi

ROMA - Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi.

Mustafa Sandal, geçtiğimiz Şubat ayında nişanlandığı Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu. Çiftin şahitliğini Simge Sütşurup ve Tunç Taşdemir üstlenirken, çiftin düğünü 11 Mayıs'ta Marmaris'te yapacağı öğrenildi. Nikahı Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük kıydı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Sandal Melis Sütşurup İtalya Roma Güncel Haberler

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