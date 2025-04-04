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Mustafa Okul'un Cenazesi Defnedildi

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İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un babası Mustafa Okul, 96 yaşında vefat etti. Cenaze namazı Beşiktaş Ortaköy Teşrifatçı Hacı Mahmut Camisi'nde kılındı ve Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un babası Mustafa Okul'un cenazesi defnedildi.

Dün 96 yaşında vefat eden Okul için Beşiktaş Ortaköy Teşrifatçı Hacı Mahmut Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Okul, burada taziyeleri kabul etti.

Okul, acılı gününde kendilerini yalnız bırakmayan kişilere teşekkürlerini ileterek, merhum babasının, 96 yıl boyunca iyilik ve hayır peşinde koştuğunu ve oğlu olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İBB CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katıldı.

Mustafa Okul'un cenazesi, törenin ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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