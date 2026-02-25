Haberler

Mustafa Destici, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini belirtti ve siyasi, diplomatik ve kültürel bağların güçlendirilmesi kararlılıklarını vurguladı.

(ANKARA) – Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Destici, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, KKTC ile siyasi, diplomatik ve kültürel bağların daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını yinelediklerini ifade etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu ziyaret ettiklerini duyurdu.

Destici, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı tecrübeli devlet adamı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'nu ziyaret ederek verimli bir görüşme gerçekleştirdik."

Kardeş Vatan KKTC ile siyasi, diplomatik ve kültürel bağlarımızı daha da güçlendirme kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik. Nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla geçmiş paylaşımları yeniden gündem oldu

Anne-oğulun geçmiş dönem paylaşımları yine gündemde
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı

Fener'in yeni yıldızı sosyal medyada yapılan yorumlara dayanamadı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla geçmiş paylaşımları yeniden gündem oldu

Anne-oğulun geçmiş dönem paylaşımları yine gündemde
Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar

Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı