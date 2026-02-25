Mustafa Destici, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Görüştü

(ANKARA) – Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Destici, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, KKTC ile siyasi, diplomatik ve kültürel bağların daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını yinelediklerini ifade etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu ziyaret ettiklerini duyurdu.

Destici, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı tecrübeli devlet adamı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'nu ziyaret ederek verimli bir görüşme gerçekleştirdik."

Kardeş Vatan KKTC ile siyasi, diplomatik ve kültürel bağlarımızı daha da güçlendirme kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik. Nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA