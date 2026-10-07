Haberler

Mustafa Destici'den şehit polis Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mustafa Destici'den şehit polis Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında uğradığı silahlı saldırıda yaralanarak hastanede şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında uğradığı silahlı saldırıda yaralanarak hastanede şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'nun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Aziz şehidimiz Ahmet Türkoğlu'na Cenabıallah'tan rahmet; başta kıymetli ailesi olmak üzere, Emniyet Teşkilatımıza, mesai arkadaşlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabb'im şehidimizin makamını ali, mekanını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA
Bu haber 46 sitede yayınlandı.
Eşini ve kızını öldürüp aynı silahla kendi canına da kıydı

Aile boyu facia: Eşini ve kızını öldürüp kendi canına da kıydı
Oya Başar'dan yıllar sonra gelen Levent Kırca itirafı

Usta oyuncudan yıllar sonra Levent Kırca itirafı! İlk kez anlattı
Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Kayyumun yönettiği belediyeye operasyon! Sağ kolu da gözaltında
Aleyna Tilki aşk hayatını anlattı: Biriyle el ele sokakta da yürümedim

Ünlü şarkıcı aşk hayatını anlattı
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti

Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Tüm hesaplar sil baştan
Çorum'da katliam gibi kaza! Dün nişanlanan çift de dahil 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kazada 4 kişi öldü! Kahreden detay sonradan ortaya çıktı
Müslüman iki komşu ülke birbirine girdi: Sabrımızı zorlamayın

Müslüman iki komşu ülke birbirine girdi: Sabrımızı zorlamayın
Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı

Lal Denizli'nin yardımcısı ve üst düzey isim gözaltına alındı
58 kiloya düşen Didem Balçın açıkladı: Zayıflama iğnesi kullanmadım

58 kiloya düşen ünlü oyuncu: Zayıflama iğnesi kullanmadım