Mustafa Destici'den Netanyahu'ya Sert Tepki

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, 'Türk milletine yönelik iftiralar, terörist İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımın üzerini örtemez' dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hiçbir yalan ve tarihi şanla, şerefle dolu Türk milletine yönelik iftira, terörist İsrail'in ve katil Netanyahu'nun gerçekleştirdiği soykırımın üzerini örtemez." ifadesini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"Tamamına yakını çocuk, kadın, yaşlı, 60 binin üzerinde masum sivili katleden bir caninin tarihi gerçekler karşısında artık Ermenistan'ın bile savunamadığı sözde soykırım iddialarına sarılmak zorunda kalmasının tarih, hukuk, insanlık ve bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Hiçbir yalan ve tarihi şanla, şerefle dolu Türk milletine yönelik iftira, terörist İsrail'in ve katil Netanyahu'nun gerçekleştirdiği soykırımın üzerini örtemez. ve hiçbir yalan, 21. yüzyılda işlenen bu insanlık suçunun cezasız kalmasına bahane edilmemelidir. Elbette gün gelecek, terörist İsrail, katil Netanyahu ve onun soykırıma onay veren kabinesi yaptıkları insanlık suçu soykırımın ve Türk milletine iftiranın bedelini ağır bir şekilde ödeyecektir."

