Mustafa Destici'den Mevlit Kandili Mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Destici mesajında, "Alemlere rahmet, müminlere rehber, insanlığa kurtuluş vesilesi olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili'ni idrak ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu gecenin sadece bir doğumun yıl dönümü değil, aynı zamanda insanlığın karanlıktan nura, zulümden adalete, cehaletten hikmete kavuşmasının dönüm noktası olduğunu vurgulayan Destici, Hz. Muhammed'in örnek hayatı, ahlakı, sabrı, merhameti ve adaletinin, kendileri için dün olduğu gibi bugün de yol gösterici, sarsılmaz bir rehber olduğunu belirtti.

Destici, Mevlit Kandili'nin imanı tazelemeyi, gönülleri arındırmayı, kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmeyi ve mazlumların duasına kulak vermeyi hatırlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu gece vesilesiyle, milletimizin birlik ve beraberliği, devletimizin bekası, coğrafyamızdaki mazlumların huzur ve selameti için dua ediyoruz. Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa barış, rahmet, bereket ve kardeşlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor, Peygamber Efendimizi rahmet, muhabbet ve minnetle yad ediyorum. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa'nın üzerine olsun. Mevlit Kandilimiz mübarek olsun."