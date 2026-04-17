Haberler

Mustafa Destici'den Kerkük Valiliği Görevine Seçilen Mehmet Seman Ağa'ya Tebrik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa'nın Kerkük Valiliği görevine seçilmesini kutladı. Destici, bu gelişmenin Türkmenlerin mücadelesindeki önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "100 yıllık hasreti sona erdiren Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı, değerli kardeşim Sayın Muhammed Seman Ağa'nın Kerkük Valiliği görevine seçilmesinden büyük bir memnuniyet duydum. Bu gelişme, Türkmen kardeşlerimizin haklı ve kararlı mücadelesinin önemli bir başarısıdır. Kerkük, tarih boyunca Türk'tür inşallah Türk kalacaktır. Sayın Muhammed Seman Ağa'yı tebrik ediyor, yeni görevinde hayırlı çalışmalar ve başarılar diliyorum. Bu seçimle birlikte Türk Şehri Kerkük'te adaletin, huzurun ve kardeşliğin hakim olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

