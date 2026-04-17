Mustafa Destici'den Kerkük Valiliği Görevine Seçilen Mehmet Seman Ağa'ya Tebrik

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kerkük Valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa'yı kutladı.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "100 yıllık hasreti sona erdiren Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı, değerli kardeşim Sayın Muhammed Seman Ağa'nın Kerkük Valiliği görevine seçilmesinden büyük bir memnuniyet duydum. Bu gelişme, Türkmen kardeşlerimizin haklı ve kararlı mücadelesinin önemli bir başarısıdır. Kerkük, tarih boyunca Türk'tür inşallah Türk kalacaktır. Sayın Muhammed Seman Ağa'yı tebrik ediyor, yeni görevinde hayırlı çalışmalar ve başarılar diliyorum. Bu seçimle birlikte Türk Şehri Kerkük'te adaletin, huzurun ve kardeşliğin hakim olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA