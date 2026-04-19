Destici'den, Süper Lig'e Yükselen Erzurumspor'a Tebrik

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'u tebrik etti. Destici, kulübün başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarı kutladı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Süper Lig'e yükselen Erzurumspor için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Destici, paylaşımında TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Erzurumspor'u yürekten tebrik ettiğini belirtti.

Mustafa Destici, mesajında bu başarıda emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve Erzurumspor taraftarını kutlayarak, kulübe Süper Lig'de başarılar diledi.

Kaynak: ANKA