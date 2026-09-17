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Mustafa Destici, Beydili Türkmen Derneği Başkanı Ahmet Ağca ile görüştü

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Mustafa Destici, Beydili Türkmen Derneği Başkanı Ahmet Ağca ile görüştü
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Beydili Türkmen Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağca'yı kabul etti.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Beydili Türkmen Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağca'yı kabul etti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Beydili Türkmen Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağca'yı partisinin genel merkezinde kabul etti.

BBP'den yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Suriye Türkmenlerinin durumu değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca Türkçe dil meselesi ile Türkmen camiasının cami talep ve beklentileri hakkında karşılıklı değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu.

BBP, ziyaretin ardından Ağca'ya Türkmen davasına ilişkin görüşleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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