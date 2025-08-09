Mustafa Destici, BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat'ın Eşinin Cenazesine Katıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta hayatını kaybeden partisinin il başkanı Ahmet Polat'ın eşi Fatma Polat'ın cenazesine katıldı ve başsağlığı diledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat'ın eşi Fatma Polat'ın cenazesine katılmak için Sivas'a geldi. Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Ay Yıldız Camisi'ndeki cenaze namazına Destici'nin yanı sıra Polat ailesinin yakınları, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve vatandaşlar katıldı. Destici, Ahmet Polat'a başsağlığı dileklerini iletti. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Polat'ın cenazesi toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
