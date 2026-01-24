Mustafa Destici'den "Ahmet Minguzzi" Paylaşımı: "Çocukların Şiddetin Değil, Hayatın İçinde Büyüdüğü Bir Ülke İçin Mücadele Etmeyi Sürdüreceğiz"

Haberler

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla yaptığı anma paylaşımında, çocukların şiddetten uzak bir yaşam sürmeleri için mücadele edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin birinci yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ahmet'i unutmadık ve unutmayacağız. Çocukların şiddetin değil, hayatın içinde büyüdüğü bir ülke için mücadele etmeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesinin birinci yılında yaptığı anma paylaşımında şunları kaydetti:

"Ahmet Minguzzi… 24 Ocak 2025 tarihinde, yani bundan tam bir yıl önce, 15 yaşında hayattan koparılan masum bir çocuk. Bugün onun ölüm yıl dönümü. Allah rahmet eylesin. Bir evladın yokluğuyla yaşamak zorunda bırakılan bir ailenin acısı hala taze. Ahmet'i unutmadık ve unutmayacağız. Çocukların şiddetin değil, hayatın içinde büyüdüğü bir ülke için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Minguzzi ailesinin ve çocuklarının başına felaketler gelen ve yürekleri yanan, ciğerleri parçalanan tüm ailelerin, anaların, babaların kardeşlerin yanındayız."

Kaynak: ANKA / Güncel
