Mustafa Canbey: Öğrenciler Açıkta Kalmadı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, kentte 18 yurtta 18 bin öğrenciye hizmet verildiğini, başvuru yapan hiçbir öğrencinin de açıkta kalmadığını belirtti.

Canbey, yaptığı açıklamada, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın "öğrenciler sokakta kaldı" diyerek gerçeği yansıtmayan açıklamalarda bulunduğu aktardı.

Kente yurt başvurusu yapan hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığını anlatan Canbey, şunları kaydetti:

"Hatta başvuru yapmayan ama barınmaya ihtiyacı olan evlatlarımızı bile devletimiz el üstünde tutmuş, yerleştirmiştir. Gerçekler ortadayken böyle mesnetsiz iddialar, gençlerimizi ve ailelerini tedirgin etmekten başka bir işe yaramaz. Devletimiz, yurtlarıyla, burslarıyla, destekleriyle her daim öğrencisinin yanındadır. Bizim için esas olan, evlatlarımızın güvenle eğitimine devam etmesidir."