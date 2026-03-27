Müslüman olan Güney Koreli Jang, Bingöllü genç kızla hayatını birleştirdi

Müslüman olan Güney Koreli Jang, Bingöllü genç kızla hayatını birleştirdi
Güney Koreli Yongsuk Jang, ihtida töreniyle Müslüman oldu, Bingöllü Cansel Soylu ile evlendi.

AHMET DENGEŞİK - Güney Koreli Yongsuk Jang, ihtida töreniyle Müslüman oldu, Bingöllü Cansel Soylu ile evlendi.

Çekya'daki bir lojistik firmasında yönetici olan Güney Koreli Yongsuk Jang (38), yaklaşık 5 yıl önce Muğla'nın Marmaris ilçesinde tur rehberliği stajı yapan Cansel Soylu (26) ile tanıştı.

Arkadaşlıklarını ilerleten çift, evlenme kararı aldı.

İki yıldır İslamiyet'i araştıran ve Müslüman olmaya karar veren Jang, Bingöl'e geldi.

Soylu ile Bingöl İl Müftüsü Orhan İmamoğlu'nu ziyaret eden Jang, şahitler huzurunda gerçekleştirilen ihtida töreninde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu, Can ismini aldı.

Bingöl Belediyesi'nde düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine giren çift için İl Müftülüğü'nde de dini tören yapıldı.

İl Müftüsü İmamoğlu, Çekya'nın başkenti Prag'da yaşayacak olan çifti tebrik ederek, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam geçirmelerini diledi.

"Çok duygulandık"

Cansel Soylu Jang, AA muhabirine, bugünlere geldikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Eşinin 2 yıl öncesinden Müslüman olmaya karar verdiğini anlatan Jang, "Müslümanlığı zaten kendisiyle konuşmuştuk ve bunu istiyordu. İkimiz için ilk kez olan bir şeydi, çok duygulandık. Eşime din konusunda yardım edeceğim." dedi.

"Can" ismini alan Jang da İngilizce çok mutlu olduğunu belirterek, "Bütün dinlere saygım vardı, İslamiyet'i seçtim. Eşimi çok seviyorum, umarım çok güzel bir hayatımız olur. Bingöl'ü çok seviyorum." diye konuştu."

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

