Müslüman alimlerden, ramazanın üçüncü cumasının Mescid-i Aksa için 'öfke günü' olması çağrısı

Arap ülkeleri ile İstanbul'dan çok sayıda Müslüman alim, ramazan ayının üçüncü cumasının (7 Nisan) Mescid-i Aksa için "öfke günü" olması çağrısında bulundu.

Arap ülkeleri ile İstanbul'dan çok sayıda Müslüman alim, ramazan ayının üçüncü cumasının (7 Nisan) Mescid-i Aksa için "öfke günü" olması çağrısında bulundu.

Çok sayıda alim, "Ümmetin alimleri, Aksa üzerindeki tehlikenin bertaraf edilmesi çağrısı yapıyor" temasıyla çevrim içi eylem düzenledi.

Çevrim içi eyleme Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, Filistin Alimler Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri ile Ürdün, Lübnan, Kuveyt, Gazze ve İstanbul'dan alimler katıldı.

Katılımcılar, ayakta durarak gerçekleştirdikleri eylemin ardından Müslümanların Kudüs'teki ilk kıblesine yapılan baskınların önlenmesi için atılması gereken adımları ele aldı. Daha sonra grup adına basın açıklamasını İstanbul'dan Filistin Alimler Birliği Başkanı Tekruri okudu.

Açıklamada, Hamursuz (Pesah) Bayramı'nda Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yapacağı baskınları artırmasının oluşturacağı tehlikeye karşı uyarıda bulunuldu.

Yahudilerin, Mescid-i Aksa'da kurban kesme planının, İsrail'in Aksa üzerindeki egemenliğinin perçinlenmesi ve mescidin zamansal ve mekansal olarak bölünmesi anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mescid-i Aksa sadece Müslümanlara aittir ve onun Müslüman olmayanların olduğunun kabul edilmesi ihanettir. Müslüman alimler, ramazanda Mescid-i Aksa'da itikafa girmenin vacip olduğu ve itikafın engellenmesinin haram olduğu fetvasını vermiştir.

Ürdün Vakıflar Bakanlığı bu fetvaları uygulamalı ve Siyonistlerin taleplerine boyun eğmemelidir. Güç yetirebilenler Mescid-i Aksa'ya gitmeli ve engellenmeleri durumunda da Siyonistleri meşgul etmelidirler."

Açıklamada, ramazan ayının üçüncü cumasının Mescid-i Aksa için "öfke günü" olması, İsrail elçilikleri ve konsolosluklarının "ablukaya" alınması, meydanlarda gösteriler düzenlenmesi ve medyanın "öfke gününe" dair yayın yapması çağrısında bulunuldu.

İsrail'deki fanatik gruplar, 31 Mart'ta Yahudi yerleşimcilere, Hamursuz Bayramı'nda (5-13 Nisan) Mescid-i Aksa'da kurban kesme çağrısı yapmıştı.