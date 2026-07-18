Haberler

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarına kınama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İran'ın Katar ve bazı Arap ülkelerine yönelik saldırılarını kınayarak, bunun bölge güvenliğini tehdit ettiğini ve diplomatik çabaları zayıflattığını bildirdi. Birlik, taraflara ateşkese bağlı kalma ve diyalog çağrısı yaptı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İran'ın Katar ve bazı Arap ülkelerine yönelik saldırılarını en sert ifadelerle kınayarak, bunların devletlerin egemenliğinin açık ihlali ve bölgenin güvenlik ile istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olduğunu bildirdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın arabuluculuk çabalarında sorumlu ve kilit bir rol üstlendiği, kan dökülmesini önlemek ve güvenlik ile istikrarı güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı ile ateşkesin sağlanmasına etkin katkıda bulunduğu belirtildi.

Saldırıların bu çabaları tehlikeye attığı, diplomatik çözüm yollarını zayıflattığı ifade edilen açıklamada, taraflara (ABD ve İran) mutabakat zaptına bağlı kalmaları, tüm askeri eylemleri derhal durdurmaları, diyalog ve sağduyuya öncelik vermeleri ve çatışma alanını genişletecek adımlardan kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

Devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve imzalanan anlaşmalara bağlı kalınmasının bölgesel güvenlik ve istikrarın temel dayanaklarından biri olduğu vurgulanan açıklamada, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin daha önce de İran'a özellikle Körfez ülkeleriyle güveni güçlendirmek ve bölgesel işbirliğini geliştirmek için bu fırsatı değerlendirme çağrısı yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamada, ancak devam eden saldırıların güven ortamını zedelediği ve bölgenin kendi imkanlarıyla istikrarını güçlendirmeyi amaçlayan çabaları sekteye uğrattığı belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir

Biosunu sildi, telefonları kapalı! Bir vekil daha AK Parti'ye geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı

Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Babacan'dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim

"5 bakanı arayıp tebrik ettim"
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi

Erkek alarmı! 2 bin 600 yıllık Hanedan Yasası değişti
5 büyüklüğünde depremle sarsılan Malatya'yı tedirgin edecek uyarı

Peş peşe depremlerle sarsılan ilimize korkutan uyarı
Locası iptal edilen Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler

Kriz büyüyor! Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti

Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti