Haberler

Korkut'ta lise öğrencileri için gezi programı düzenlendi

Korkut'ta lise öğrencileri için gezi programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Korkut ilçesinde Anadoluyuz Biz Projesi kapsamında 40 kız öğrenci, Samsun, Sivas ve Erzurum'daki tarihi mekanları gezmek üzere yola çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, gezinin gençlerin tarih bilinci ve kültürel gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Muş'un Korkut ilçesinde "Anadoluyuz Biz Projesi" kapsamında lise öğrencileri için gezi programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen gezi programına 40 kız öğrenci katıldı.

Yola çıkan öğrenciler, öğretmenleriyle Samsun, Sivas ve Erzurum'daki tarihi mekanları gezecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, öğrencileri tarihi yolculuğa çıkardıklarını söyledi.

Gençlerin tarihi, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın Anadoluyuz Biz Projesi sayesinde gençlerimiz yalnızca farklı şehirleri görmüyor aynı zamanda milletimizin ortak hafızasını, tarihi mücadelesini ve kültürel değerlerini yerinde tanıma imkanı buluyor. Özellikle milli mücadelenin önemli durakları olan Samsun, Sivas ve Erzurum'un gençlerimiz üzerinde çok güçlü bir tarih bilinci oluşturacağına inanıyoruz. Malazgirt ruhundan milli mücadeleye uzanan tarihi mirasımızın gençlerimiz tarafından yerinde hissedilmesini çok önemsiyoruz. Bu tarihi rota, gençlerimiz için önemli bir bilinç ve değer yolculuğu olacaktır."

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu

Bir dönem sona erdi! Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Safi'den dev vaat

Seçimi kazandıracak dev vaat! Taraftarları heyecan sardı

Kenan Doğulu dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtuldu

Telefonuna gelen mesajla şoke oldu! Soluğu savcılıkta aldı

Kadın doktor, avukat sevgilisinin evinin terasından düştü! O anlar kamerada

Kadın doktor, sevgilisinin evinin terasından düştü! İşte o anlar

Pekin'deki Trump-Şi zirvesinden yansıyan fotoğrafa 'Liyakat' tepkisi

Dev zirveden tartışma yaratan fotoğraf: Herkes aynı detaya takıldı
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız daha geliyor

Ve Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

57 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Listede İstanbul da var! Meteoroloji'den 57 il için uyarı

Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi