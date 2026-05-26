Eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı: Bundan Sonrasını Siyasi Polemik Olarak Görüyorum

(ANKARA) - Eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "2 milyon CHP'li Genel Başkanımızı seçsin" şeklindeki çağrısına ilişkin, "Genel Başkanımız, 'bir olağanüstü kurultay, en makulü, en doğru zamanda kurultay yapalım' dediği halde, 'Bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir?' konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Bundan sonrasını siyasi polemik olarak görüyorum. Yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir, bu çerçevede ilerleyeceğiz" dedi.

Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Sarı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla Genel Merkez'deki hazırlıklara devam ettiklerini belirterek, bayramlaşma programının cumartesi günü olacağını hatırlattı.

Partinin gündelik işlerini takip ettiklerini söyleyen Sarı, "Parti Meclisinin oluşumuna ilişkin süreçlerde ne aşamadasınız?" sorusunu, şöyle yanıtladı:

"Parti Meclisi zaten belli yani liste belli. Gelebilecek olan arkadaşların pozisyonu belli; zaten o, seçim kurullarıyla paylaşılmıştı, mahkeme de zaten zapta aldı. Dolayısıyla arkadaşlarımız da belli. Sadece gün belirlenecek, o günde de Parti Meclisi yapılacak, partinin yetkili organları çalışmaya başlayacak. Aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da ilk toplantısını yapacak. MYK teşkili Sayın Genel Başkan'ın tasarrufunda, onu bekleyeceğiz."

"DİYALOG KAPILARINI KAPATMIŞLARDI"

Müslim Sarı, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "2 milyon CHP'li Genel Başkanımızı seçsin" şeklindeki çağrısına ilişkin de şunları söyledi:

"Özgür Bey, örgüte danışmak istiyorsa biliyorsunuz, iki gün önce milletvekili arkadaşlarımız, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber Genel Merkez'in önüne geldik. Genel Başkanımız, 'bir olağanüstü kurultay, en makulü, en doğru zamanda kurultay yapalım' dediği halde, 'Bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir?' konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Bundan sonrasını siyasi polemik olarak görüyorum. Yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir, bu çerçevede ilerleyeceğiz."

Kaynak: ANKA