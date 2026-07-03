Haberler

Muğla'da atıksu arıtma tesisi personeline membran biyoreaktör teknolojisi eğitimi verildi

Muğla'da atıksu arıtma tesisi personeline membran biyoreaktör teknolojisi eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Gümbet ve Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisleri personeline membran biyoreaktör teknolojisi eğitimi verdi. Eğitimde sistem çalışma prensipleri, membran bakımı ve sorun çözüm yöntemleri ele alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerinde görevli personeline yönelik membran biyoreaktör teknolojisi eğitimi düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gümbet ve Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesislerinde çalışan personele verilen eğitim, Prof. Dr. Hulisi Barlas ve Şebnem Aybige Barlas tarafından teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Tesislerin en yüksek verimle işletilmesi amacıyla düzenlenen programda, sistemin çalışma prensipleri, membranların korunması, bakım süreçleri ve işletme sorunlarının çözüm yöntemleri ele alındı.

Eğitimle, personelin mesleki bilgi ve deneyiminin güncel teknolojilere uygun olarak artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şara'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı

Şara'dan çok konuşulacak karar!
Resmi açıklamalar geldi! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a iki transfer

F.Bahçe'den Beşiktaş'a iki transfer
Galatasaray forması giyen Marius Mouandilmadji özür diledi

Galatasaray formasını giymek başını yaktı
Müjdeyi verdiler! TFF'den yeni futbol kuralları açıklaması

Futbol kurallarında değişiklik! Süper Lig'de ilk kez uygulanacak
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde

Tıp fakültesinde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de işin içinde
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Almanya'da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı

''İstifa etmeyeceğim'' deyip baş kaldırmıştı! Gözünün yaşına bakılmadı