Haberler

Musk'ın America PAC sözcüsü 276 milyon dolarlık Cumhuriyetçi bağışını doğruladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CNN'e göre Musk, 3 Kasım'daki ara seçimler için yaz döneminden bu yana en az 276 milyon dolar bağışta bulunarak Cumhuriyetçi Parti'nin en büyük bağışçısı oldu. America PAC sözcüsü rakamı doğruladı; habere göre bağışın 158 milyon dolarlık kısmı Senato Liderlik Fonu'na aktarıldı.

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın 3 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimler için en az 276 milyon dolar harcayarak Cumhuriyetçi Parti'nin en büyük bağışçısı olduğu belirtildi.

CNN'in haberinde, Musk'ın Cumhuriyetçiler için yaz döneminden bu yana ara seçimler için en az 276 milyon dolar bağışta bulunduğu kaydedildi.???????

Musk'ın kurduğu siyasi eylem komitesi "America PAC" sözcüsünün söz konusu rakamı doğruladığı aktarılan haberde, böylelikle ABD'li iş insanının Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde bilinen en büyük bağışçısı olarak öne çıktığı belirtildi.

Haberde ayrıca, bağışın 158 milyon dolarlık kısmının, Senato seçimlerinde önde gelen Cumhuriyetçi "süper PAC"i (siyasi eylem komitesi) olarak bilinen Senato Liderlik Fonu'na aktarıldığı ifade edildi.

Kasım 2024 seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Cumhuriyetçi adayların seçim kampanyalarına yaklaşık 288 milyon dolar bağış yapan Musk, en fazla siyasi bağış yapan isim olmuştu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun üçte biri yenilenecek.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Kredi kartıyla otomatik ödeme yapanlar iki kez düşünsün

Kartla otomatik ödeme yapanlar yandı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var

Otostop yapan başörtülü kadının görüntüsüne tepki yağıyor

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu

Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Ufuk Beydemir’in hamile sevgilisi Hollandalı şarkıcı çıktı

Bebek müjdesi, şimdi aşk ilanı! Ünlü şarkıcının sevgilisi bakın kimmiş
Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı

Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı
'Yenidoğan Çetesi' davasında yeni üye hakim dosyadan çekildi, yerine atama yapıldı

Üye hakim bu davaya dayanamadı, dosyadan çekildi
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Yollar kapandı, araçlar suya gömüldü

Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Yollar kapandı, araçlar suya gömüldü