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Müsavat Dervişoğlu, Özgür Özel'i Tebrik Etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti ve partisine hayırlı olmasını diledi.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

X hesabından Özel'i tebrik eden bir paylaşım yapan Dervişoğlu mesajında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik eder, partisine ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim" ifadesine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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