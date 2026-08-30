Haberler

Dervişoğlu'ndan Girne açıklarındaki gemi kazası için başsağlığı

Dervişoğlu'ndan Girne açıklarındaki gemi kazası için başsağlığı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Girne açıklarında bir yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, kayıp yolcuların bir an önce sağ salim bulunmasını temenni etti.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Girne açıklarında bir yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, kayıp yolcuların bir an önce sağ salim bulunmasını temenni etti.

Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar, arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplerimize kolaylık diliyor, kayıp yolcularımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Al Musrati

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı: Yıldız isme güle güle dedi
Ev sahibi, sokak ortasında kendisini döven kiracısını balkondan tüfekle ateş açarak öldürdü

Sokak ortasında dayak yedi, hıncını alamayınca tüfekle katletti
Kardeşinin düğününe katılmayan Burak Özçivit eleştiriler üzerine fena patladı: Bizi rahat bırakın

Kardeşinin düğününe katılmamıştı: Eleştirilince fena patladı

KKTC’de batan yolcu gemisi nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi

KKTC’de ulusal yas ilan edildi! 3 gün sürecek
Mehdi Zana son yolculuğuna uğurlandı, Leyla Zana çiçeklerle veda etti

Son veda: 51 yıllık eşini çiçeklerle uğurladı
Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama

Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama
Altın fiyatlarında sert hareket! Rüzgar tersine döndü, 3 haftalık ralli sona erdi

Altın fiyatlarında sert hareket! Rüzgar tersine döndü