Dervişoğlu’ndan Gaziler Günü Mesajı

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Şehitlik mertebesi ve gazilik müessesesi Türk milleti için çok önemlidir. Aşındırılmaması, aşağılanmaması ve incitilmemesi icap eden insanlardır şehit ailelerimiz ve gazilerimiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2012 yılında Şırnak Uludere'de 2012 yılında gazi olan Mehmet Özbolat'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası kısa bir açıklamada bulunan Dervişoğlu şunları kaydetti:

"Yarın biliyorsunuz Gaziler Günü. Bizde gazilerimizi ziyaret ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz ev de bir kahraman gazimizin evi. Ailesiyle görüştük, çocuklarıyla hasbihal ettik. Oyunlar oynadık, hediyeler getirdik. Bize bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimizinde yaşayanlarına selamet, ebediyete intikal edenlere de rahmet diliyorum.

"Bütün kahraman gazilerimizin gaziler gününü tebrik ediyorum"

Şehitlik mertebesi ve gazilik müessesesi Türk milleti için çok önemlidir. Aşındırılmaması, aşağılanmaması, incitilmemesi icap eden insanlardır şehit ailelerimiz ve gazilerimiz. Bu kapsam içerisinde söylemimizi sorumlu bir dille ile inşa ederek, ailelerimizin bu topraklara olan katkısının onlar tarafından hatırlanmasını ve Türk milletinin de bunu asla unutmayacağı ve unutturmayacağının idrak edilmesi gerekiyor. Böyle günlerde ailelerle birlikte olmak bunu da hatırlatmak anlamında geliyor. Bir manevi görevin yerine getirmek olarak da değerlendirebilirsiniz. Bütün kahraman gazilerimizin gaziler gününü tebrik ediyorum. Ebediyete intikal edenlere de rahmet diliyorum."