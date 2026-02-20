Haberler

Müsavat Dervişoğlu: "Ege'nin Yiğit Evladı Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu, Şehadetinin Yıl Dönümünde Rahmet ve Özlemle Anıyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ege'nin yiğit evladı Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu, şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve özlemle anıyorum. Fırat, bu milletin vicdanı ve cesareti; katil sürüsü pkknın şehit ettiği evlatlarımızdan yalnızca biriydi" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ege Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü sırada uğradığı saldırı sonucu vefat eden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andı. Dervişoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Ege'nin yiğit evladı Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu, şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve özlemle anıyorum. Fırat, bu milletin vicdanı ve cesareti; katil sürüsü pkknın şehit ettiği evlatlarımızdan yalnızca biriydi... Bugün teröre mesafe koyamayanlara onun dimdik duruşunu, ihaneti aklamaya kalkışanlara onun tertemiz yüreğini hatırlatıyor; Fırat'ın yokluğunu bize yaşatanları lanetliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

