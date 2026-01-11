Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Halil ile Görüştü

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 22. Olağanüstü Toplantısı marjında Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Halil ile Cidde'de biraraya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı."

Kaynak: ANKA / Güncel
