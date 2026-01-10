Haberler

Muş Valisi Çakır'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

Güncelleme:
Muş Valisi Avni Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazeteciliğin önemine vurgu yaparak basın mensuplarının kamuoyunu bilgilendirmedeki rollerini öne çıkardı.

Muş Valisi Avni Çakır, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, halkın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan en önemli kurumlardan birinin basın olduğunu belirtti.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasında basın mensuplarının büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Gazetecilik mesleği, doğruluk, tarafsızlık, fedakarlık ve etik ilkeler ışığında özveri gerektiren onurlu bir görevdir. Zaman ve mekan gözetmeksizin zor şartlar altında görev yapan basın çalışanlarımız, toplumun sesi olma bilinciyle önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedir. Yerelden ulusala uzanan bu güçlü iletişim ağı sayesinde toplumsal gelişmeler, kamu hizmetleri ve ülkemizin her köşesinde yaşanan olaylar şeffaf bir şekilde kamuoyuna aktarılmaktadır. Bu yönüyle basın, toplumsal yapının güçlenmesine ve kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki güven bağının pekişmesine katkı sunmaktadır. Başta ilimizde görev yapan basın mensupları olmak üzere halkın haber alma hakkını esas alan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
