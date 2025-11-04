Haberler

Muş Valisi Çakır, Gümüşali Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu

Muş Valisi Çakır, Gümüşali Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu
Güncelleme:
Muş Valisi Avni Çakır, Gümüşali köyünde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Çakır, köylere hizmet götürme çabalarını vurguladı, yapılan çalışmaları açıkladı.

Muş Valisi Avni Çakır, ziyaret ettiği Gümüşali köyünde muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Çakır, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Melik Emre, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ve kurum amirleriyle kente 41 kilometre mesafedeki Gümüşali köyüne geldi.

Burada 20 köy muhtarıyla bir araya gelen Çakır, sorun ve talepleri dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Çakır, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların taleplerini mahallinde tespit etmek ve isteklerini dinlemek için bölge toplantıları yaptıklarını söyledi.

Tüm köylere ulaşmaya çalıştıklarını belirten Çakır, "Sahada sürekli arkadaşlarımızla beraber olmaya gayret ediyoruz. Muş'un 368 köyü ve 217 mezrası bulunuyor. Gece gündüz tüm ekibimizle vatandaşımızın emrinde, onların hizmetinde uyum içerisinde çalışıyoruz. Bunu yaparken en ufak bir şekilde ayrılık, gayrılık gözetmiyoruz. Bunun en güzel örneği de bölgemizde yapılan çalışmalardır." dedi.

Merkeze yaptıkları hizmetleri köylere de götürmek istediklerini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden ekipçe çalışıyoruz. 20 kilometreden fazla yolu gece gündüz demeden çalıştık ve Allah'ın izni ile bitirdik. İnşallah seneye daha fazla hizmet olacak. Çünkü Muş, hizmete alışmış bir bölge. Yani sürekli hizmet çıtamızı yükseltmek durumundayız. Artık vatandaşımız bunları kabullenmiş."

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yentür de bu yıl Muş'u şantiye alanına çevirdiklerini dile getirerek, "Bu yıl 71 kilometre sıcak asfalt yaptık. Sıcak asfaltın 1 kilometre maliyeti yaklaşık 3 milyon liradır. Bunun yanında 106 kilometre birinci kat sati kaplama yaptık, 65 kilometre ikinci kat sati kaplama yaptık. Köylerimizde 100 bin metrekare parke taşı yaptık." diye konuştu.

Yapılan hizmetlerden dolayı Vali Çakır'a teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Emre ise "Allah böyle yöneticilerimizi vatanımızdan, memleketimizden, ülkemizden eksik etmesin. Köy köy, mezra mezra dolaşıyor, insanlarla birebir diyaloglar kuruyor. Özellikle gençlerle ve spor alanında çok ciddi katkılar yapıyor, çok ciddi çalışmalar yapıyor." ifadelerini kullandı.

Köy okulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle de buluşan Çakır'a İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Atalay ve İl Müftüsü İbrahim Yavuz eşlik etti.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
500
