Muş Valisi Çakır'dan Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Zaferi'nin yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda milletin Anadolu'daki varlığını ebedileştiren, mazlum milletlere umut, İslam dünyasına güç ve adalet anlayışına dayalı büyük bir medeniyetin müjdecisi olduğunu belirtti.

26 Ağustos 1071'de kazanılan bu büyük zaferin, Türk milletinin tarih sahnesinde yükselişini başlatarak cihanın kaderini değiştiren bir dönüm noktası olarak dünya tarihine geçtiğini vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"954 yıl önce Sultan Alparslan ve kahraman askerlerinin inanç, cesaret ve kararlılıkla kazandığı bu kutlu zafer, Anadolu'yu bizlere vatan, Malazgirt'i ise birlik ve kardeşliğin sembolü kılmıştır. Bu ruh Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve 15 Temmuz'da yeniden dirilmiş, aziz milletimizin yolunu aydınlatan ebedi bir meşale olmuştur. Bugün bizlere düşen görev Malazgirt'te yanan bu kutlu meşaleyi gelecek nesillere taşımak, gençlerimizin tarih bilinciyle donanmış güçlü ve özgüvenli bireyler olarak yarınlara yürümelerini sağlamaktır. Unutulmamalıdır ki Malazgirt'teki ruh bizleri bir arada tutan en güçlü harçtır. Farklılıklarımızı zenginlik bilerek aynı ideal etrafında kenetlendiğimiz müddetçe hiçbir güç milletimizin istiklal ve istikbal yürüyüşünü durduramayacaktır."

Milletin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin devam ettiği sürece Malazgirt'te atılan kutlu adımın ebediyen yollarını aydınlatacağını belirten Çakır, "Anadolu'yu bizlere ebedi yurt kılan Sultan Alparslan ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde birlik ve beraberlik içinde nice bin yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.